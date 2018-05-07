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Yeni Şafak Yazarından Çok Konuşulacak Sözler: Rüşvet Vermek Caizdir
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Yeni Şafak Yazarından Çok Konuşulacak Sözler: Rüşvet Vermek Caizdir

YENİ ŞAFAK YAZARINDAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: RÜŞVET VERMEK CAİZDİR

Hayrettin Karaman'ın köşesinde kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Karaman "Rüşvet vermek caiz, almak ise haramdır" dedi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Yeni Şafak Yazarından Çok Konuşulacak Sözler: Rüşvet Vermek Caizdir(10/10)6

Yeni Şafak yazarlarından Hayrettin Karaman çok konuşulacak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Karaman, köşesinde Prof. Dr. M. Mustafa Şelebî'yi referans göstererek zaruri durumlarda rüşvet almanın haram olduğunu ama vermenin ise caiz olduğunu belirtti.

"FIKIH BUNU BİR ZARURET OLARAK GÖRÜYOR"

Karaman, "Burada emirin, valinin veya sultanın, rüşvetinizle sizin evrakınıza imza atması, size isteğinizi vermesi, istediğiniz emri çıkarması hadisesi vukua gelmezse, siz hemen bir haftada veya 24 saat içinde ölmezsiniz; ama meşru bir menfaat elinizden gider ve siz artık ondan istifade edemezsiniz. Edemeyince, demek ki, fıkıh bunu bir zaruret olarak kabul ediyor ve bundan dolayı rüşvet verirsin diyor. Bu senin için caizdir. Ama karşı taraf için haramdır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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