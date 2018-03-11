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Yeni sevgili yapan Emrah'ın oğlundan bir garip paylaşım!

YENİ SEVGİLİ YAPAN EMRAH'IN OĞLUNDAN BİR GARİP PAYLAŞIM!

İzdivaç programında tanıştığı sevgilisinden bir ay önce ayrılan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1 ay geçmeden yeni aşkını buldu. Tayfun, fotoğraflar paylaşıp sevgilisinin yüzünü kapattı.

Tarih : 11 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Yeni Sevgili Yapan Emrah'ın Oğlundan Bir Garip Paylaşım!(10/10)6

Emrah'ın bir türlü kabullenemediği oğlu Tayfun Erdoğan, izdivaç programında bulduğu sevgilisi Funda Çakır'dan bir ay önce ayrılmıştı. Tayfun yeni aşka yelken açtı.

GİZEMLİ HALLERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Instagram'dan yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Tayfun, sevgilisinin yüzünü emojilerle kapattı. Tayfun'un bu gizemli halleri herkesi şaşırttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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