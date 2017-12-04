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yeni sezon özgün tasarımlı ferace modelleri

YENİ SEZON ÖZGÜN TASARIMLI FERACE MODELLERİ

Tesettürlü bayanların estetik ve şık görünmesini sağlayan kıyafetlerin başında feraceler gelir. Toplantılarda, davetlerde, nişan, düğün ve gün içinde tercih edeceğiniz ferace modelleri farklı desen ve renklerden oluşur.

Tarih : 04 Aralık 2017, 08:53
Puan Ver : Yeni Sezon Özgün Tasarımlı Ferace Modelleri(6/10)9


Tesettürlü bayanların estetik ve şık görünmesini sağlayan kıyafetlerin başında feraceler gelir. Toplantılarda, davetlerde, nişan, düğün ve gün içinde tercih edeceğiniz ferace modelleri farklı desen ve renklerden oluşur. Mevsime özel kumaşlardan hazırlanan tasarımlar ilgi çekici tarza da sahip. Taş süslemeli, dantel işlemeli, nakışlı modellerin yaka kısımlarıyla birbirinden farklı kesimlere sahip. Modern ve klasik kesimlere sahip modellerle bu yıla damganızı vurun. Robalı, spor ferace modelleri, abiye modelleri ile tüm sezon tarzınızı yansıtır, ortamlarda şıklığınızı konuşturursunuz. Kaliteli kumaşlar ve hayalinizdeki renkler sizleri bekliyor.



Ferace Modellerini Doğru Şekilde Kombinleme Tüyoları



Kıyafetinize uygun doğru renkleri seçerken kullanacağınız aksesuara ve giyeceğiniz kıyafetin bedeninize uymasına dikkat edin. En güzel feraceler ile kendi stilinizi yaratabilir ve her zaman şık görünebilirsiniz. Zengin desen ve renk çeşidine sahip feraceleri kombinlerken bazı detaylara dikkat etmelisiniz. Seçtiğiniz modelde nakış, tül ya da dantel desenleri mevcutsa seçeceğiniz aksesuarları sade seçin. Kıyafetiniz düz renkliyse kemer ya da renkli aksesuarlarla canlandırabilirsiniz. Ayakkabı ve çanta seçerken mutlaka kıyafetinizde bulunan renk tonlarıyla uyumu yakalamaya çalışın.



Şıklığınızı Ön Plana Çıkaran Ferace Modelleri



Son yıllarda ferace modellerinin birbirinden farklı renk ve desenleri bulunuyor. Oldukça kullanışlı olan kıyafetler gündelik yaşamda da büyük kolaylıklar sağlıyor. Tek parça olarak tasarlanan feracelerle kendinize farklı bir stil yapabilirsiniz. Kendinden baskılılar, tek ve çift renkliler, desenliler ve kot kumaşlardan yapılan modellerle gittiğiniz ortamlarda tüm bakışları üzerinize çekeceksiniz. Fermuarlı, simli ve nakışlı feraceler ise bu yılın gözde modelleri arasında yer alıyor. Her yaş kesimine uygun modellerle kaliteyi üzerinizde hissedin.



Sosyal hayatınızın her alanında giyebileceğiniz ferace modellerinin birbirinden farklı tasarımlarına Mescude sitesinin geniş ürün yelpazesini inceleyerek sahip olabilirsiniz. Tarzınızı yansıtacak kıyafetlerin hepsi https://www.mescude.com/Ferace,LA_98-2.html sitesinde ve kampanyalı fiyatlarıyla. Her mevsime uygun giysi modelleriyle her sezon modayı yakından takip ettiğinizi göstereceksiniz. Beğendiğiniz modeli alışveriş sepetine ekleyin ve istediğiniz adrese getirtin. Kolay ödeme seçenekleri, kredi kartına taksit imkanı ve ücretsiz değişim, iade hakkına sahipsiniz.



 










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