YENİ SEZON ÖZGÜN TASARIMLI FERACE MODELLERİ
Tesettürlü bayanların estetik ve şık görünmesini sağlayan kıyafetlerin başında feraceler gelir. Toplantılarda, davetlerde, nişan, düğün ve gün içinde tercih edeceğiniz ferace modelleri farklı desen ve renklerden oluşur.
Tesettürlü bayanların estetik ve şık görünmesini sağlayan kıyafetlerin başında feraceler gelir. Toplantılarda, davetlerde, nişan, düğün ve gün içinde tercih edeceğiniz ferace modelleri farklı desen ve renklerden oluşur. Mevsime özel kumaşlardan hazırlanan tasarımlar ilgi çekici tarza da sahip. Taş süslemeli, dantel işlemeli, nakışlı modellerin yaka kısımlarıyla birbirinden farklı kesimlere sahip. Modern ve klasik kesimlere sahip modellerle bu yıla damganızı vurun. Robalı, spor ferace modelleri, abiye modelleri ile tüm sezon tarzınızı yansıtır, ortamlarda şıklığınızı konuşturursunuz. Kaliteli kumaşlar ve hayalinizdeki renkler sizleri bekliyor.
Ferace Modellerini Doğru Şekilde Kombinleme Tüyoları
Kıyafetinize uygun doğru renkleri seçerken kullanacağınız aksesuara ve giyeceğiniz kıyafetin bedeninize uymasına dikkat edin. En güzel feraceler ile kendi stilinizi yaratabilir ve her zaman şık görünebilirsiniz. Zengin desen ve renk çeşidine sahip feraceleri kombinlerken bazı detaylara dikkat etmelisiniz. Seçtiğiniz modelde nakış, tül ya da dantel desenleri mevcutsa seçeceğiniz aksesuarları sade seçin. Kıyafetiniz düz renkliyse kemer ya da renkli aksesuarlarla canlandırabilirsiniz. Ayakkabı ve çanta seçerken mutlaka kıyafetinizde bulunan renk tonlarıyla uyumu yakalamaya çalışın.
Şıklığınızı Ön Plana Çıkaran Ferace Modelleri
Son yıllarda ferace modellerinin birbirinden farklı renk ve desenleri bulunuyor. Oldukça kullanışlı olan kıyafetler gündelik yaşamda da büyük kolaylıklar sağlıyor. Tek parça olarak tasarlanan feracelerle kendinize farklı bir stil yapabilirsiniz. Kendinden baskılılar, tek ve çift renkliler, desenliler ve kot kumaşlardan yapılan modellerle gittiğiniz ortamlarda tüm bakışları üzerinize çekeceksiniz. Fermuarlı, simli ve nakışlı feraceler ise bu yılın gözde modelleri arasında yer alıyor. Her yaş kesimine uygun modellerle kaliteyi üzerinizde hissedin.
Sosyal hayatınızın her alanında giyebileceğiniz ferace modellerinin birbirinden farklı tasarımlarına Mescude sitesinin geniş ürün yelpazesini inceleyerek sahip olabilirsiniz. Tarzınızı yansıtacak kıyafetlerin hepsi https://www.mescude.com/Ferace,LA_98-2.html sitesinde ve kampanyalı fiyatlarıyla. Her mevsime uygun giysi modelleriyle her sezon modayı yakından takip ettiğinizi göstereceksiniz. Beğendiğiniz modeli alışveriş sepetine ekleyin ve istediğiniz adrese getirtin. Kolay ödeme seçenekleri, kredi kartına taksit imkanı ve ücretsiz değişim, iade hakkına sahipsiniz.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar