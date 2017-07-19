YENİ SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: ERDOĞAN'I TANIDIM, HAYATIM DEĞİŞTİ
Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçmiş dönemde "Erdoğan mahallemizin futbol takımında oynuyordu. Bana sporculuğu sevdiren en önemli kişidir." demişti.
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, görüşme sonrası kameralar karşısına geçti, yeni kabineyi açıkladı.
YENİ SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK OLDU
Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Osman Aşkın Bak'ın görev yapacağını duyurdu.
"ERDOĞAN'LA TANIŞMAM HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"
Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmasının hayatını değiştirdiğini belirtirken şunları söylemişti:
"Recep Tayip Erdoğan, mahallemizin futbol takımında oynuyordu ve herkes tarafından çok seviliyordu. Siyasetin içinde aktif olarak yer alıyordu. Bana sporculuğu ve siyaseti sevdiren ve bir yaşam tarzı olarak benimsememe neden olan en önemli kişidir. O dönemlerde İETT'de çalışmakta ve İETT futbol takımında futbol oynamaktaydı. Semtten büyüklerimiz İETT'nin maçlarına giderken ben de zaman zaman maçlara giderek Tayyip Erdoğan'ı izleme fırsatı bulurdum. Lise yıllarında mahallemizin İstanbul Amatör Küme'de yer alan Erokspor Kulübü'nde genç takımda futbol oynamaya başladım. Bir yandan da Erokspor Kulübü'nün sicil lisans işlerini takip ediyordum."
Kaynak: haberinburada
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