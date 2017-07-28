YENİ STADIN AÇILIŞINI FENER YAPACAK
Akhisar Belediyespor, 13 bin kişilik yeni stadında ilk maçını 7. haftadaki Fenerbahçe karşısında oynayacak.
Süper Lig'e yükseldikten sonra İlçe Stadı kriterlere uymadığı için maçlarını Manisa'da oynayan Akhisar Belediyespor'da, yönetim kombine bilet satışına yeni stat tamamlandıktan sonra başlamayı kararlaştırdı.
TAKIM İLK 3 MAÇ İÇİN MANİSA'YA GİDECEK
Yapımı devam eden 13 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı sezon başına yetişmeyeceği için Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'la oynanacak ilk üç iç saha maçı için yine Manisa 19 Mayıs Stadı'na taşınacak yeşil siyahlılar, bu müsabakalar için Passolig üzerinden haftalık bilet satışı yapacak.
STAT FENERBAHÇE MAÇIYLA AÇILACAK
Ligin 7'nci haftasında Fenerbahçe karşılaşmasıyla stadına ve taraftarına kavuşmayı hedefleyen yeşil siyahlılar, kombine bilet satışına da eylül ayında start vermeyi planlıyor. Ekim ayınan ilk haftasına rastlayan Fenerbahçe randevusundan itibaren geçerli olacak kombinelerin, yeni stattaki oturma düzenine göre bastırılacağı beldirildi. Bu arada Manisa'da oynanacak Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor maçlarının bilet fiyatlarının misafir takım ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı tribün 15 ve CIP tribünü 20 TL olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yan Yatarak Piste Yaklaşan Uçağın Pilotu Konuştu: Bilinçli Olarak Yan Yatırdık
- Fıfa, Katar Emiri'nin Resminin Olduğu Tişörtü Giydikleri İçin Katar'a Ceza Kesti
- Tüfeğini Denerken Katil Oldu Savunmasında 'neden Yaptığımı Anlamadım' Dedi
- İstanbul'a Düşen Dolunun Nedeni Belli Oldu: Downburst
- Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Göztepeli Andre Castro: Fenerbahçe Benimle İlgilendi Ama Teklif Olmadı
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 15 Yıl Sonra Türkiye'de Yapılacak
- Pepe: Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e Karşı Oynamak İsterim
- Cimbom, Feghouli Yi Bitirdi! Sıra Takımında
- Beşiktaş, Barcelona'dan Munir El Haddadi'yi Kiralamak İstiyor
DÜNYA HABERLERİ
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
- Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
- Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
- Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
- Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
Bu Haberle İlgili Yorumlar