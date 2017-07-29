YENİ TASLAK HAZIR! UÇAĞI RÖTAR YAPANA 300 EURO
Yeni taslağa göre; havayolu şirketleri 3500 kilometreden daha uzun uçuşlarda uçuş saatinin 2 katından daha fazla sürede yolcuları varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde 300 Euro tazminat ödeyecek.
'Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik' taslağına göre yolcular uçuşları iptal olması halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro'dan 600 Euro'ya kadar TL cinsinden tazminat alabilecek.
TASLAK HAZIR
Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 'Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik' taslağı hazırladı. Yeni taslak sektörün görüşlerine sunulurken geri dönüşlere göre şekillenerek yürürlüğe girecek.
İÇ HATLAR 100, DIŞ HATLAR 600 EURO'YA KADAR ÇIKACAK
Yolcular, uçuşları iptal olursa veya uçağa kabul edilmemeleri halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro'dan 600 Euro'ya kadar TL cinsinden tazminat alabiliyor.
KISA GECİKMELERDE 50 EURO ÖDENECEK
Yeni taslakta yolcu hakları daha kapsamlı olurken tazminat rakamları da güncellendi. Hazırlanan taslağa göre havayolu şirketi, hareket saatinden itibaren iç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 50 Euro tazminat ödeyecek. Dış hat uçuşlarında ise yolculara, bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için üç saat ve daha fazla sürede ulaştırılamaması halinde 125 Euro'nun TL karşılığı ödenecek.
İç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 50 Euro tazminat ödeyecek.
UZUN GECİKMELERDE 300 EURO'YU BULACAK
1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla sürede ulaştıramaması durumunda da 200 Euro tazminat hakkı verilecek. 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde ise 300 Euro'nun TL karşılığı tazminat verilecek.
UÇMAKTAN VAZGEÇEN DE TAZMİNAT ALABİLECEK
Yolcular belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerse tazminat tutarları ile birlikte bilet ücretini de iade alabilecek. Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14'üncü gün dahil) iptalden haberdar edilmedikleri takdirde de tazminat alabilecek.
Kaynak: haberinburada
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