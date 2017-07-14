YENİ YAYINLANAN 692 SAYILI KHK İLE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ
Yeni Yayınlanan 692 sayılı KHK ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çoğu asker olan 181 personel ihraç edildi. İşte ihraç edilenlerin listesi.
Başbakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çoğu asker olan 181 personel ihraç edildi.
İhraç edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
İşte görevinden ihraç edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin listesi:
Tam ihraç listesine bu linkten uşabilirsiniz:
http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf
Kaynak: haberinburada
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