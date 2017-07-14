Başbakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çoğu öğretmen olmak üzere 102 personel görevinden ihraç edildi

İşte yeni KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edillenlerin listesi:

Tam ihraç listesine bu linkten uşabilirsiniz:

http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf

Kaynak: haberinburada