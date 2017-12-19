Yeni yıl öncesinde perakende ve turizm sektörü hareketlendi. Perakendeciler, aralıkta yaklaşık 2 milyar liralık bir alışveriş cirosu bekliyor. Mağazalar satış cirolarının yüzde 80 artacağı görüşünde. Bu yıl hafta sonuna denk gelen yılbaşı tatilinde 200 bini paket, 50 bini de bireysel olmak üzere yaklaşık 250 bin kişi tatile çıkacak. Turizmciler de 500 milyon liralık bir gelir artışı umuyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Yeni yılın arifesinde yapılan hediyelik alışverişi ve kampanyalar, perakende sektörünün aralık cirosuna asgari yüzde 20 oranında katkı yapıyor. Bazı ürün kategorilerinde oran yüzde 70-80'lere kadar çıkabiliyor. Yaklaşık 2 milyar liralık bir ekonomi oluşacağını söyleyebiliriz" dedi.

"EV GİYİMİ SATIŞI PATLAR"

Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem kışlık ürün grubu yoğun olan markaların sıcak havalar dolayısıyla 15 gün kaybı olduğunu, yılbaşıyla bu kaybı kapatıp kendi cirolarını en az yüzde 12 artıracaklarını söyledi. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise aralık satışlarında yüzde 33 artış yaşadıklarını ve ayı en az yüzde 30 ciro artışıyla kapatacaklarını söyledi. Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo kasıma göre yüzde 25 ciro artışı beklediklerini kaydetti. Kariyo özellikle ev giyimi olarak nitelendirilen gecelik-pijama kategorisinde patlama beklediklerini söyledi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da "Satışlar çift haneli artar" dedi.

EN ÇOK MARKET ALIŞVERİŞİ

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, yılbaşının etkisiyle e-ticaret sektöründe kasıma kıyasla satışlarda çift haneli artış beklendiğini kaydetti. Kantarcı, GittiGidiyor'da da aralık satışının kasıma kıyasla en az yüzde 15 artmasını beklediklerini kaydetti. GittiGidiyor'un araştırmasına göre her iki kişiden biri yılbaşında sevdiklerine hediye alma planı yapıyor. 18-35 yaş arası kitle yılbaşı alışverişini yüzde 67 oranında internet üzerinden yapmayı tercih ediyor. Harcamaların başında yüzde 49'la market alışverişi geliyor.

"KURU SABİTLEDİK"

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, satışların bu yılbaşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin kişiyi yurtdışına taşıyacağız. Kontenjanımızın yüzde 90'ını doldurduk. Bu yıl Bulgaristan kayak turları ve Kuzey Işıkları turları yoğun ilgi görüyor. Özellikle 2 gece 3 günlük turlara ilgi yüksek" dedi. Kurdaki hareketliliği turlarına çok yansıtmadıklarını vurgulayan Onaran, "Kur 4.54 olduğunda biz bunu 4.34'te sabitledik, kur desteği yaptık" diye konuştu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada