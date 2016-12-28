

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Nüfer Yavuz, "Yaklaşan yılbaşı nedeniyle ormanlarda kaçak ağaç kesimi yapılması ihtimaline karşın tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.







Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl nedeniyle süslenmek amacıyla ağaç kesilmesinin çok yanlış olduğunu söyledi.







Fidan kesimine müsaade etmeyeceklerini belirten Yavuz, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılacağını aktardı.







Her vatandaşın fidan dikmesi gerektiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:







"Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı çamı için ormanlara baskı artıyor. Fidan kesimi için kaçakçılar ormanlara girebilir ihtimali ile biz bu sene her türlü tedbirleri aldık. Ekiplerimiz tarafından yılbaşı boyunca tedbirler alınacak. Sürekli ormanlarımızı kontrol ediyorlar. Asla usulsüz fidan kesimine müsaade etmeyeceğiz.Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girin. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle ormanlarda kaçak ağaç kesimi yapılması ihtimaline karşın tüm tedbirlerimizi aldık. Kaçak fidan kesenler için uygulanacak olan ceza belli. Fakat biz bundan ziyade daha önceki senelerde olduğu gibi halka 2 ila 3 bin adet ücretsiz fidan dağıtımını planladık."







kaynak:haberler