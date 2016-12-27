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YENİ YILA GİRERKEN KREDİ KARTLARINA DİKKAT!


YENİ YILA GİRERKEN KREDİ KARTLARINA DİKKAT!
Tarih : 27 Aralık 2016, 16:06
Puan Ver : Yeni Yıla Girerken Kredi Kartlarına Dikkat!(6/10)7


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıla girerken özellikle alışveriş merkezlerinin çeşitli kampanyalar düzenlediğine işaret ederek, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti.



Vatandaşların promosyonlardan faydalanmak amacıyla pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığına dikkati çeken Palandöken, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin. 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava sloganlarına kanmayın, ihtiyacınız kadarını alın. İndirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyatına satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, ödenemeyen bireysel kredi kartı borçlarının üzücü bir tablo ortaya çıkardığına işaret ederek, ekim ayı verilerine göre 2 milyonun üzerinde kişinin kredi kartı borcu bulunduğunu bildirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yeni  Yıla  Girerken  Kredi  Kartlarına  Dikkat    haber

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