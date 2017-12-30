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Yeni Yıla Van'da Girecek İranlı Turistler, Kenti İhya Edecek

YENİ YILA VAN'DA GİRECEK İRANLI TURİSTLER, KENTİ İHYA EDECEK

Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlı turistler, yeni yıla da Van'da girecek.

Tarih : 30 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Yeni Yıla Van'da Girecek İranlı Turistler, Kenti İhya Edecek(5/10)1

Terör ve toplumsal olayların azalması İran'a komşu olan Van'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu.

500 BİN İRANLI GELDİ

Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin İranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faaliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor. Önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözlendi.

Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, yeni yıla Van'da gireceklerini, fiyat ve konukseverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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