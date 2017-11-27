2018 yeni müjdelerle geliyor. Ocakta; esnafa işsizlik maaşı, vergide yüzde 5 indirim, 50-99 çalışanı olan iş yerleri ile belediyelerde çalışanlara 2. emeklilik ve istihdam teşvikleri hayata geçecek.

YENİ yılda işletmelerden esnafa, işsizlerden çalışanlara pek çok kesimi ilgilendiren düzenlemeler hayata geçecek. İşte ocakta devreye girecek, yüzleri güldürecek düzenlemeler:

İŞİ BOZULANA 10 AY MAAŞ

İşsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. 1 Ocak'tan itibaren prim ödemeleri başlayacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 35,55 lira, devlet de 17,77 lira verecek. Koşulları sağlayan esnaf 10 aya varan işsizlik ödeneği alabilecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği verilecek.ÇALIŞANA İKİNCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım; KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. 1 Ocak itibariyle 50-99 arası çalışanı olan işyerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları sisteme dahil olacak. Otomatik katılımlı BES sistemine 45 yaşın altındaki çalışanlar girecek. Çalışan sistemde kalırsa hem 3'lü devlet katkısından yararlanacak hem de emeklilikte ikinci maaşa kavuşacak. VERGİYE YÜZDE 5 İNDİRİM

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere verginin yüzde 5'i oranında indirim sağlanacak. İndirim, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. İlk olarak 2017'nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018'in Mart ve Nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak. İndirim; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanan yıllık gelir ile kurumlar vergisi için olacak.

İSTİHDAMA DESTEK

İstihdam seferberliği sürecek. Hükümet yeni yılda da yeni eleman alanlara vergiden prime kadar verdiği destekleri güçlendirerek devrede tutmaya devam edecek. Yılbaşında süresi dolacak.

Kaynak: haberinburada