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yeni yılda iki yeni dizi

YENİ YILDA İKİ YENİ DİZİ

Merakla beklenen ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek' ve 'Ölene Kadar' dizileri çok yakında Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Tarih : 28 Aralık 2016, 14:03
Puan Ver : Yeni Yılda İki Yeni Dizi(9/10)10


Ekranın sevilen yüzlerinden Engin Akyürek, uzun bir aradan sonra 'Ölene Kadar' dizisiyle atv'de izleyiciyle buluşuyor. Ünlü oyuncu dizide; müebbet hapse mahkum edilişinin 11'inci yılında mahkumiyetinden kurtulan ve geçmişinin peşine düşen 'Dağhan' karakterini canlandırıyor. Dizide Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan Akyürek, dahil edildiği kirli oyunu bozmak için büyük bir mücadele verecek. Dizinin yayınlanan ilk teaser'ı ses getirirken, Akyürek'in Ortadoğu ve Latin Amerika'daki hayranları da yapıma şimdiden büyük ilgi gösteriyor. 'Ölene Kadar', Ocak ayında atv'de ekrana gelecek.



Atv'nin heyecanla beklenen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk bölüm tanıtımı önceki gün izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı dizinin konusu ise kısaca şöyle: 5 yaşındayken annesi; babası tarafından gözlerinin önünde öldürülen ve hayatı yük gemilerinde geçen Ali (Kerem Bürsin), 20'li yaşlarda İstanbul'a gelir. Geçmişini arayan Ali, daha sonra sürpriz bir şekilde Derin'le (Leyla Lydia Tuğutlu) aşk yaşamaya başlar.



 



kaynak:sabah






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