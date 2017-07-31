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Yeni Yıldan İtibaren Stuttgart'ta Dizel Yasak

YENİ YILDAN İTİBAREN STUTTGART'TA DİZEL YASAK

Almanya'nın Stuttgart kentinde yıl başından itibaren dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması kararı çıktı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 11:10
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Almanya'da İdari mahkeme Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, Alman Çevre Koruma Örgütü'nün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini haklı buldu.

İŞTE KARARIN NEDENİ

Karara göre 1 Ocak 2018'den itibaren Stuttgart'ta dizel motorlu araçlar trafiğe çıkamayacak. Karar gerekçesinde dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu belirtildi.

Ayrıca dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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