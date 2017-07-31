YENİ YILDAN İTİBAREN STUTTGART'TA DİZEL YASAK
Almanya'nın Stuttgart kentinde yıl başından itibaren dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması kararı çıktı.
Almanya'da İdari mahkeme Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, Alman Çevre Koruma Örgütü'nün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini haklı buldu.
İŞTE KARARIN NEDENİ
Karara göre 1 Ocak 2018'den itibaren Stuttgart'ta dizel motorlu araçlar trafiğe çıkamayacak. Karar gerekçesinde dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu belirtildi.
Ayrıca dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Okulun Altından Antik Tiyatro Çıktı! Şimdi Yıkılması Gündemde
- Kuşadası'nda Aç Kalan 6 Yaban Domuzu Şehre İndi
- Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
- Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
Bu Haberle İlgili Yorumlar