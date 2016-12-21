

MALİYE Bakanlığı, 2017 yılında uygulanacak değerli kağıtların satış bedellerini belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğe göre, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 117 Türk Lirası, pasaport bedeli 94 Türk Lirası oldu. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılında geçerli olacak değerli kağıt bedellerine ilişkin tebliğine göre, Nüfus cüzdanları 16 TL, aile cüzdanları 86 TL, sürücü belgeleri, sürücü çalışma karneleri ve motorlu araç trafik belgesi ise 117 TL'den satılacak.







Değerli kağıt bedelleri şöyle:







*Noter kağıdı ve beyanname kağıdı 9,50







* Protesto, vekaletname, re'sen senet 19,00







* Pasaportlar 94,00







* İkamet İzni 63,00







* Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00







* Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00







* Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00







* Aile cüzdanları 86,00







* Sürücü belgeleri 117,00







* Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00







* Motorlu araç trafik belgesi 117,00







* Motorlu araç tescil belgesi 88,00







* İş makinesi tescil belgesi 85,00







* Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60







* Mavi Kart 8,50







* Yabancı çalışma izni belgesi 63,00







kaynak:hürriyet