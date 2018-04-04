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Yeni Zelanda Eşcinsellik Hükümlerini Sicillerden Silme Kararı Aldı

YENİ ZELANDA EŞCİNSELLİK HÜKÜMLERİNİ SİCİLLERDEN SİLME KARARI ALDI

Yeni Zelanda'da parlamentosu, 1986 öncesinde eşcinselliğin yasadışı olduğu dönemde eşcinsel erkeklere verilen cezaların adli sicil kayıtlarından silinmesini sağlayan bir yasayı oy birliğiyle çıkardı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Yeni Zelanda Eşcinsellik Hükümlerini Sicillerden Silme Kararı Aldı(8/10)4

Yeni Zelanda, geçmişte eşcinsel oldukları için cezalandırılan kişilerin sicillerine işlenen hükümlerini silmek için bir yasa çıkardı. Ülkede 1986 öncesinde eşcinsellik nedeniyle erkeklere verilen cezalar hala bu kişilerin adli sicil kaydında yer alıyor.

EŞCİNSELLERDEN ÖZÜR DİLENDİ

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan yasanın binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Yasayı oy birliğiyle çıkaran milletvekilleri, geçmişte eşcinsel oldukları için hüküm giyenlerden de özür diledi.

"GEÇMİŞİN YANLIŞLARINI DÜZELTECEĞİZ"

Adalet Bakanı Andrew Little, "Bu yasa eşcinsellere karşı ayrımcılığın artık kabul edilebilir olmadığına dair açık bir sinyaldir. Geçmişin yanlışlarını düzeltmeye kararlıyız" diye konuştu.

Little, "Tüm eşcinsel erkeklerden ve eski eşcinsellik cezalarının yol açtığı önyargı, damgalama ve diğer olumsuz etkilere maruz kalan gökkuşağı topluluğundan bir kere daha özür diliyorum" dedi.

Yasaya göre 1986 öncesine dair silinecek üç hüküm eşcinsel seks, erkekler arası uygunsuz davranışlar ve eşcinsellik için mekan temin etme olarak açıklandı.

ÖLENLER İÇİN DE GEÇERLİ

Aileler, ölmüş akrabalarının haklarındaki hükümlerin de silinmesini sağlayabilecek.

Bunun için seksin 16 yaşından büyük insanlar tarafından ve karşılıklı rızaya dayanan şekilde yapılmış olması gerekiyor. Bu yasanın çıkması için bir imza kampanyası ilk olarak geçen yıl parlamentoya sunulmuştu.

Eşcinselliği suç olmaktan 1986'da çıkaran Yeni Zelanda 1993'te eşcinsellere karşı ayrımcılığı yasaklamış, 20 yıl sonra da Asya Pasifik bölgesinde eşcinsel evliliğe imkan sağlayan ilk ülke olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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