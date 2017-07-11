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Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem

YENİ ZELANDA'DA 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:23
Puan Ver : Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem(10/10)6

Güney Büyük Okyanusu'nda bulunan Yeni Zelanda'ya ait Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre büyüklüğü 6,6 olarak açıklanan depremin büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi 6,8 olarak ölçtü.

ÖLÜ YARALI BİLGİSİ YOK

Auckland Adası'nın 196 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Şiddetli depremin ardından bir tsunami uyarısı yapılmadı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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