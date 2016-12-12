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yeni zelanda'da küçük uçak düştü: 2 ölü

YENİ ZELANDA'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Yeni Zelanda'nın Gisborne kentinin güneybatısında elektrik tellerine çarparak düşen P-750 tipi uçakta bulunan iki kişinin öldüğü açıklandı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 10:45
Puan Ver : Yeni Zelanda'da Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü(5/10)6


Yeni Zelanda Radyosu'nda yer alan habere göre, içinde iki kişinin bulunduğu Yeni Zelanda yapımı P-750 tipi uçak Gisborne kentinin güneybatısındaki kırsal bölgedeki yüksek gerilim hatlarına çarparak düştü.



Yetkililer, uçakta bulunan pilot ve yükleme operatörünün olay yerinde öldüğünü açıkladı.



 



kaynak:ahaber








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