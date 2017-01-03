

Yenilenen Subaru BRZ, 171 bin 337 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlandı.







Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, kapsamlı bir makyaj geçiren ve sürüş keyfi artırılan 2 kapılı coupe modeli Subaru BRZ'nin aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi. Track modu ile sportif sürüş keyfi daha da iyileştirilen otomobilde hava yastıklarının sensörleri de geliştirilerek güvenlik standartları artırıldı.







Dış tasarımında yenilik olarak ön ve arka tamponlar, yükseltilmiş arka spoiler, alaşım jantlar, ön LED farlar ve arka LED stop lamba grubunun bulunduğu Subaru BRZ'nin iç mekan ve kokpit malzeme kalitesi de artırıldı.







Direksiyon simidi ve gösterge tablosunun yeni tasarımıyla dikkat çektiği sportif model, 6.2 inçlik starlink ekrana sahip. Saatte 226 kilometre hıza ulaşabilen yeni Subaru BRZ'nin kilometrede ortalama yakıt tüketimi ise 7,8 litre.







Subaru BRZ'nin Premium donanımına sahip manuel şanzımanlı versiyonu 171 bin 377 lira, otomatik şanzımanlı versiyonu ise 178 bin 745 liralık fiyatla satışa sunuldu.







kaynak:ahaber