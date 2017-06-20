YENİLENEN TOYOTA YARİS'İN FİYATI BELLİ OLDU
Yenilenen Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 liradan başlıyor
Toyota'nın kapsamlı bir şekilde yenilenen modeli Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 lira, hibrit versiyonları ise 85 bin 550 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Toyota, yenilenen Yaris'in fiyatını açıkladı.
Markanın B segmentindeki temsilcisi Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 liradan başlıyor.
Yenilenen Yaris, Türkiye ve Avrupa'da yoğun rekabetin yaşandığı B segmentinde daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.
kaynak:ahaber
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