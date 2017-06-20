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yenilenen toyota yaris'in fiyatı belli oldu

YENİLENEN TOYOTA YARİS'İN FİYATI BELLİ OLDU

Yenilenen Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 liradan başlıyor

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:50
Puan Ver : Yenilenen Toyota Yaris'in Fiyatı Belli Oldu(10/10)9


Toyota'nın kapsamlı bir şekilde yenilenen modeli Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 lira, hibrit versiyonları ise 85 bin 550 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Toyota, yenilenen Yaris'in fiyatını açıkladı.



Markanın B segmentindeki temsilcisi Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 liradan başlıyor.



Yenilenen Yaris, Türkiye ve Avrupa'da yoğun rekabetin yaşandığı B segmentinde daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.



 



kaynak:ahaber








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