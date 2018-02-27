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Yer: Adana! Kebap olmaktan son anda kurtuldular

YER: ADANA! KEBAP OLMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Adana'da bir ihbarı değerlendiren polis, tarla ortasında kesilmiş iki adet at ele geçirdi. Kesilmeyi bekleyen iki at, polislerin sayesinde kurtuldu.

Tarih : 27 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Yer: Adana! Kebap Olmaktan Son Anda Kurtuldular(8/10)4

Adana'da bir ihbarı değerlendiren polis, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne baskına gitti. Baskına giden polisler, tarla ortasında kesilmiş iki adet at ele geçirdi. Kesilmeyi bekleyen iki at ise, polislerin sayesinde kurtuldu.

POLİS, KESİLMİŞ AT BULDU

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla ortasında at kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yağmurdan dolayı balçık haline gelen boş tarlada arama yapan polis ekipleri, kesilmiş iki at ve poşetler içinde paketlenmiş etler ele geçirdi.

İKİ AT KESİLMEDEN KURTARILDI

Kaçak at kesimini gerçekleştiren şüphelilerin izini bulmak için bölgede inceleme yapan polisler, kesilmiş hayvanların yaklaşık 50 metre uzağında da kesilmeyi bekleyen iki at buldu.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Canlı iki at ile kesilmiş yaklaşık bir tona yakın at eti, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kesim sırasında polisi fark edip kaçtıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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