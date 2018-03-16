YER: SAMSUN! SAHİLE VURAN POŞETİ AÇAN EKİPLERİN KANI DONDU
Samsun'da deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, poşet içinde kolları, bacakları ve başı bulunmayan kadın cesedi buldu.
Samsun'da deniz kenarında poşet içinde kadın cesedi bulundu.
Doğu Park mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya yakın bir yerde denizde büyükçe bir poşet bulunduğunu gördü.
KOLLARI, BACAKLARI VE BAŞI OLMAYAN KADIN CESEDİ
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kıyıya çekerek açtıkları poşette kolları, bacakları ve başı bulunmayan bir kadın cesedi olduğunu belirledi.
ARAMA BAŞLATILDI
Kan donduran olayda sahil güvenlik ekipleri, kadının kayıp organlarını bulmak amacıyla denizde arama çalışması başlattı.
Kaynak: haberinburada
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