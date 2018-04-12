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Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe Gomez'in peşinde

YER YERİNDEN OYNAYACAK! FENERBAHÇE GOMEZ'İN PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin transfer gizli planı ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i istiyor.

Tarih : 12 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Yer Yerinden Oynayacak! Fenerbahçe Gomez'in Peşinde(9/10)5

Yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in çok önemli bir isimle temasta olduğu ortaya çıktı. Yıllardır süren golcü sıkıntısına artık bir son vermek isteyen yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i gözüne kestirdi.

FENER KESENİN AĞZINI AÇACAK

Geçtiğimiz günlerde Alman forvetin menajeriyle görüşen Fenerbahçe ilk teması sağladı. Devre arasında Wolfsburg'tan Stuttgart'a transfer olan Mario Gomez'i ikna için her türlü fedakarlık yapılacak.

YİNE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Yöneticiler önümüzdeki günlerde de 32 yaşındaki forvetle yüz yüze görüşmeyi planlıyor... Alman basınına yansıyan haberlere göre Gomez yeniden şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK

Sezona Wolfsburg'ta başlayan tecrübeli yıldız, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında gittiği Stuttgart'ta 6 gole imza attı. Gomez'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.

ÇOK BÜYÜK BİR İZ BIRAKTI

2015-16 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Mario Gomez çok önemli bir performansın altına imza attı... Ligde 33 maçta 26 gol atan ve 6 asist yapan Alman forvet, şampiyonluğun baş mimarı oldu. O dönem Fiorentina'dan kiralanan Gomez sezon sonu takımdan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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