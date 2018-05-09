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Yer yerinden oynayacak! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

YER YERİNDEN OYNAYACAK! İŞTE BURAK YILMAZ'IN YENİ TAKIMI

A Spor'da yorumcu Erol Kaynar, Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığını söyledi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Yer Yerinden Oynayacak! İşte Burak Yılmaz'ın Yeni Takımı(8/10)4

Sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Burak Yılmaz'ın, Medipol Başakşehir ile anlaştığı ileri sürüldü.

Sezon sonu Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir takımı ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'da yorumcu Erol Kaynar, Burak Yılmaz'ın bir sonraki adresinin Medipol Başakşehir olduğunu açıkladı.

"BİREBİR DUYDUĞUM BİR HABER"

Kaynar canlı yayında, "Birebir duyduğum bir haber. Ben birebir duymadan bunu magazin haberi olarak söylemem." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gideceği yönünde söylentiler vardı.

SEZONU KAPATTI

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Burak Yılmaz'ın sezonu kapattığını açıkladı. Yıldız golcünün kasıklarındaki ağrının oynamasına engel olduğunu belirten Şahin, "Burak, Almanya'ya gitti, Berlin'de ameliyat edilecek. Kalan iki haftada takımda yer alamayacak" dedi. Rodellega da eklendi m ŞaHİn, diğer yandan eksik oyuncuların fazla olmasına karşın ligde kalan Avrupa hedefi için son iki maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Trabzon'da Okay, Hubocan ve Kucka cezalı Onur, Castillo, Kamil, Uğur de sakat. Son olarak Rodellega da sakatlar listesine eklendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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