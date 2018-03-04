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Yer yerinden oynayacak! Meteorolojiden 5 ile fırtına uyarısı

YER YERİNDEN OYNAYACAK! METEOROLOJİDEN 5 İLE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Tarih : 04 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Yer Yerinden Oynayacak! Meteorolojiden 5 İle Fırtına Uyarısı(7/10)3

Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güneybatıdan zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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