Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık, "Olay günü onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dedi.

MÜEBBETLE HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI

Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada Sedat Şahin'e yakınlığıyla tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

"KESİNLİKLE ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, "Şeffaf bir hayat sürdüm. Nasıl bir eğitim aldığım ortada. Bunun haricinde cinayeti tasarlayacak kadar hiç kimseye kin duymadım. Bu olayların dışında kendimi yetiştirdim. Olay günü sürekli gittiğim restoranın başka bir şubesine gittim. Onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Şahsın 2 kişi olması benim üzerimdeki tehdidi arttırdı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının sanığa son sözünü sorması üzerinde sanık, "Tahliyemi istiyorum" dedi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hüseyin Mert Saral'ı Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'na yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın, "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçundan beraatine karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Ocak 2017'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda ünlü bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı anlatılmıştı.

Olaya ilişkin İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın gözaltına alındığının kaydedildiği iddianamede, olayın kin gütme güdüsüyle planlı bir şekilde gerçekleştirildiği, aynı zamanda olay esnasında restorandaki genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu belirtilmişti.

İddianame Hüseyin Mert Saral'ın "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: haberinburada