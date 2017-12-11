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Yere yığılan Türk sporcu, maç başlamadan hayatını kaybetti

YERE YIĞILAN TÜRK SPORCU, MAÇ BAŞLAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'de düzenlenen futsal turnuvasında beyin kanaması geçiren genç futsalcı Zeynep Eroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Yere Yığılan Türk Sporcu, Maç Başlamadan Hayatını Kaybetti(8/10)4

Kocaeli'de düzenlenen liselerarası kadın futsal turnuvasında fenalaşan genç sporcu Zeynep Eroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ISINMA HAREKETLERİ YAPARKEN YERE YIĞILDI

Olay, Kocaeli'de liselerarası kadın salon futbolu (Futsal) turnuvasında meydana geldi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanacak olan maç öncesi ısınma hareketleri yaparken fenalaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi, aynı zamanda Gölcük Harp-İş Kadın Futsal Takımı oyuncusu Zeynep Eroğlu, diğer futbolcuların fark etmesi üzerine, sahada bulunan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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