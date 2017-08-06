General Motors, 800 Bin Aracını Geri Çağırdı
Bursa'da Bir Girişimci İlk Yaban Mersini Bahçesini Kurdu
İkinci El Araç Piyasasında Talep Yoğun, Fiyatlar Yüksek
Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferini Kap'a Bildirdi
Buzdolabını Kuluçka Makinesine Dönüştürdü
Bakan Arslan: Atatürk Havalimanı, İstanbul'a Nefes Aldıran Bir Alan Olacak
Beşiktaş, Jeremain Lens'in Transferini Come To Beşiktaş Videosuyla Duyurdu
İntihar Girişimini Çay İçerek İzlediler
Korsan Fatura Ödeme Merkezleri Yılda 20 Milyon Tl'yi Cebe İndiriyor
O Ses Türkiye Yarışmacısı Gökçe Özgül, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu
Şemdinli'de Çatışma: 1 Özel Harekat Polisi Şehit
Sürücüsü Beyin Kanaması Geçiren Otobüs Şarampole İndi: 29 Yaralı
Bakan Eroğlu: Bal Üretmek İsteyene Para Da Arazi De Devletten
Tkdk, 200 Kişiyi İşe Alacak
Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı
Genç Zeynep, Neden Sizi Seçmeliyiz Sorusunu Yanıtladı, Yale'den 1 Milyon Tl'lik Burs Kaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ında Yolcu Kapma Kavgası: 5 Yaralı
1,5 Saat Uğraşıp Yakaladılar! Ağzı Kediden Büyük
Sivas'taki Toplu Açılış Töreninde Başbakan'ın Daveti Üzerine Gül, Kürsüye Çıktı
Erdoğan, Nikah Şahitliğini Yaptığı Çiftten 5 Çocuk Sözü Aldı!

YERLİ BARON, ÇAKMA BREAKİNG BAD ÇIKTI


Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı(6/10)2

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri iki başarılı operasyonla 1 ton eroin ve 500 kilo esrar ele geçirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonlarda, Türk uyuşturucu baronlarının dünyaca ünlü 'Breaking Bad' dizisini neredeyse bire bir taklit ettiği ortaya çıktı.

'EROİN DOKTORU'

Narkotik polisi, cezaevinden tahliye olan 'Eroin Doktoru' lakaplı kimyacı Rıfat B.'yi Sakarya'da bir tavuk çiftliğine yerleşmesinin ardından yakın takibe aldı. Polisin zaman zaman ormancı ve define arayan köylü kılığına yaptığı takibin ardından çiftliğe düzenlenen operasyonda 1 ton eroin ele geçirildi. Kimyacı Rıfat B.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Polisi, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Kocaeli'nde durdurduğu kamyonda ise ketçap kovalarına zulalanmış 500 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

DİZİYLE BENZERLİK

Habertürk'ün haberine göre İki operasyonda gözaltına alınan çete üyelerinin uyguladıkları yöntemlerin, 2008-2013 arasında yayınlanan 'Breaking Bad' isimli Amerikan dizisindeki sahnelerle benzerlik taşıması polisi şaşkına çevirdi. Dizide operasyonlarda olduğu gibi "Doktor" takma isimli bir kimyacı, tavuk çiftliğinde metamfetamin üretiyor. Daha sonra üretilen bu uyuşturucular aynı İstanbul'daki esrar operasyonunda olduğu gibi ketçap kutuları içinde piyasaya sürülüyordu.

REYTİNG REKORTMENİ

Vince Gillian'ın senaryosunu yazdığı 'Breaking Bad', 20 Ocak 2008'de yayınlanmaya başlamasıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Seth Rogen ve Evan Goldber'in yönetmenliğini yaptığı dizinin başrolünde Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston oynadı. Dünyada en çok izlenen diziler arasına giren Breaking Bad, 16 Emmy, 8 Satellite, 2 Altın Küre, 2 Peabody ödülü kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yerli  Baron  Çakma  Breaking  Bad  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER