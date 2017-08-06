YERLİ E-POSTA SİSTEMİ GELİYOR
Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, siber saldırı tehlikesine karşı yerli e-posta sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.
Son dönemde siber saldırılar oldukça arttı. Özellikle fidyeciler e-posta hesapları üzerinden birçok kişiyi tuzağa düşürüyor. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan da bu tehlikeye karşı yerli e-mail sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.
"SİBER SALDIRILARA KARŞI ÇOK İYİ KORUNUYORUZ"
CNNTürk'te katıldığı bir programda konuşan Arslan, "Siber saldırılara karşı çok iyi korunuyoruz. Milli e-posta sistemi geliyor. Proje Türk mühendislerin çalışması. Bir saldırı olup ona karşı çözüm üretmek değil de olası saldırılara karşı önlem almak durumunda Türkiye çok iyi durumda. Kamu ve özel sektör bu sistemi birlikte yapıyor." dedi.
Kaynak: haberinburada
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