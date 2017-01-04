YERLİ HELİKOPTER 6 EYLÜL 2018'DE UÇACAK
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması törenine iştirak etti. Burada açıklama yapan Işık, Türkiye'nin ilk yerli helikopterinin 6 Eylül 2018'de sabah 06:00'da uçacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri'nin birliğine uğurlanması törenine iştirak etti.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız. Gerekli tüm alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Kendi tasarladığımız uçağımızı da Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız.
kaynak:yenişafak
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