YERLİ İHA BAYRAKTAR TB2'LER TSK'YA TESLİM EDİLDİ
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, 6 adet yerli İHA Bayraktar TB2'nin test kontrollerinin başarıyla gerçekleştiğini ve TSK'ya teslim edildiğinin müjdesini verdi.
Tanıtıldığı günden bu yana terör örgütlerinin kabusu haline gelen yerli İHA Bayraktar TB2'lerin TSK'ya teslimi devam ediyor.
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter adresi üzerinden 6 yeni Bayraktar TB2'nin testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. 6 yeni yerli İHA, görev yapmak üzere TSK'ya teslim edildi.
kaynak:yenişafak
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