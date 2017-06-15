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yerli iha bayraktar tb2'ler tsk'ya teslim edildi

YERLİ İHA BAYRAKTAR TB2'LER TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, 6 adet yerli İHA Bayraktar TB2'nin test kontrollerinin başarıyla gerçekleştiğini ve TSK'ya teslim edildiğinin müjdesini verdi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 13:46
Puan Ver : Yerli İha Bayraktar Tb2'ler Tsk'ya Teslim Edildi(7/10)4


Tanıtıldığı günden bu yana terör örgütlerinin kabusu haline gelen yerli İHA Bayraktar TB2'lerin TSK'ya teslimi devam ediyor.



Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter adresi üzerinden 6 yeni Bayraktar TB2'nin testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. 6 yeni yerli İHA, görev yapmak üzere TSK'ya teslim edildi.



 



kaynak:yenişafak








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