YERLİ İNSANSIZ HAVA ARACI ANKA, ELAZIĞ'DA TEST UÇUŞU YAPARKEN DÜŞTÜ
Elazığ'dan havalanan yerli İnsansız Hava Aracı 'ANKA', kalkışından kısa bir süre sonra saat 20.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Mollakendi Beldesi'nde boş bir araziye düştü.
KÖYLÜLER İHBAR ETTİ
İnsansız Hava Aracı'nın düştüğünü gören köylüler, 156'yı arayarak jandarmaya bilgi verdi. Kısa süre içersinde olay yerine gelen askeri yetkililer, bölgeyi sivil giriş-çıkışlara kapatarak incelemelere başladı.
ENKAZ KOLORDU KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ
8'inci Kolordu Komutanlığı bünyesinde kullanılan İnsansız Hava Aracı'nın konuşlandığı havaalanına 5 kilometre uzaklıktaki Mollakendi Beldesi'nde düştüğü öğrenildi. Düşen insansız hava aracının kalıntıları, incelenmek üzere 8'inci Kolordu Komutanlığı'na götürüldü. - Elazığ
Kaynak: haberinburada
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