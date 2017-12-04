Bozankaya Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, şirketlerinin büyüme sürecini ve ihracat hedeflerini AA muhabirine anlattı. Günay, şehirler için toplu ulaşımda yatırım ve işletme maliyetleri açısından ideal çözümler sunan şirketlerinin 1989'da Almanya'da bir Ar-Ge şirketi olarak kurulduğunu ifade etti. Bilgi ve birikimlerini 2003'te Türkiye'ye aktardıklarını ve güçlü bir marka haline geldiklerini dile getiren Günay, çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan, gürültüsüz çalışan raylı sistem ve toplu taşıma araçlarının tasarım ve üretimi alanında çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"20 ÇALIŞANLA FAALİYETE BAŞLADIK"

Günay, Türkiye'de 20 çalışanla faaliyetlerine başlayan Bozankaya'nın bugün bine yakın çalışanı bulunduğunu ve çalışmalarının Ar-Ge ekseninde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda, 5 yılda yaklaşık 80 milyon lira Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ve Ar-Ge merkezlerinde 75 mühendisle çalıştıklarını belirten Günay, "Raylı sistemde dünya devleriyle birçok ortak projede yer aldık. Bunlardan elde ettiğimiz birikimle kendi aracımızı geliştirme kararı aldık. Bozankaya olarak 5 yıl önce kendi markamız adı altında tramvay aracını geliştirdik ve şu anda 31 aracımız Kayseri'de hizmet veriyor. En büyük hedefimiz Türkiye'nin en değerli markalarından biri olarak bu değeri yurt dışına ihracatla taçlandırmak. Bunu da yaklaşık iki yıldır birçok projede başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACAT SERÜVENİMİZ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE BAŞLADI"

Günay, ihracat serüvenine elektrikli otobüsle başladıklarını ve Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanına sahip olduklarını kaydederek, "Yüksek katma değerli ürünlerimizle amacımız ihracata katkıda bulunmak ve tüm dünyada Bozankaya adıyla ulaşıma hizmet edebilmek. Almanya'da 9 farklı şehirde araçlarımız hizmet ediyor. Hedefimiz 2018'de 200, 2019'da 500 elektrikli otobüs ihracatı yapabilmek." diye konuştu.

Türkiye'de şu ana kadar elektrikli otobüsler için açılan 7 ihaleyi de kazandıklarına dikkati çeken Günay, Bozankaya firmasının ürettiği ikinci nesil elektrikli otobüs SILEO'yu ekimde düzenlenen Busworld 2017 Fuarı'nda tanıttıklarını söyledi.

Günay, yolcu kapasitesi 75 ile 232 arasında değişen, güç kaybı yaşamadan yüksek performans sunan ve 4 saatte şarj edilebilen otobüslerin 400 kilometreye kadar kesintisiz gidebilme kabiliyeti bulunduğu bilgisini verdi.

"HIZLI TREN İMALATI YAPABİLECEK DONANIMA SAHİBİZ"

Raylı sistemlerde de ihracat yapmak istediklerini ancak Türkiye'de yeni marka değeri oluşturan bir firma olarak yurt dışında kabul görmenin zor olduğunu dile getiren Günay, bu nedenle Siemens ile konsorsiyum yaparak Tayland'ın başkenti Bangkok için yapılacak "Green Line Metro Projesi" ihalesine girdiklerini ve kazandıklarını anlattı.

Günay, Türkiye'nin toplu ulaşım ihtiyaçlarına yerli çözümler sunduklarını, ithal ikamesi ürünlerle ülke kaynaklarının ülke ekonomisi içinde kalmasına yardımcı olduklarını vurgulayarak, ilk yerli metro aracının Ar-Ge ve prototip çalışmalarını yürüten Bozankaya'nın, Türkiye'nin ilk yerli metro ihracatını gerçekleştireceğini aktardı.

"2018'DE BANKOK'A METRO İHRAÇ EDECEĞİZ"

Green Line Projesi'nin 68,25 kilometre hat uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak 59 metro istasyonuyla dikkati çektiğini belirten Günay, şöyle konuştu:

"Üretim tesislerimizde yapacağımız metro araçlarını 2018'de Bangkok'a ihraç edeceğiz. Toplamda 88 metre uzunluğunda 22 tren ihracatı yapacağız. Bin 840 kilovat güçle çalışan trenler saatte azami 80 kilometre hızla yol alabilecek ve tek seferde bin 596 yolcu taşıyabilecek. Üretimler Ankara Sincan'daki tesislerimizde başladı. Bozankaya, proje kapsamında tüm iç tasarımdan, tedarik, imalat ve montaj işlemlerinden, fabrika testlerinden ve devreye alma işlerinden sorumlu. Amacımız tramvaydan sonra kendi markamız altında metro aracımızı çıkarabilmek ve 2019'da kendi aracımızla hizmet verebilmek."

Günay, Türkiye'de yapılacak hızlı tren projelerine de katılmak istediklerine işaret ederek, fabrikalarının hızlı tren imalatı yapabilecek donanıma sahip olduğunu ve Türkiye'ye hizmet veren yerli bir firma olarak bu alanda katkı sunmak istediklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada