Türkiye'nin ilk yerli otomobili için çalışmalara başlanırken elektrikli araç ve bağlı teknolojilerin otomotiv sektöründe bir milyon kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) Kurucusu Berkan Bayram, elektrikli araç ve bağlı teknolojilerinin yeni istihdam olanakları sağlayacağını belirterek,"Bugün itibarıyla Türkiye'de bu yeni istihdam alanlarının gelişmesi, bu iş kollarının işletilmesi, pazarlanması, servis hizmeti sunulması ve üretimi gibi modeller, otomotiv sektöründe bir milyon kişiye ulaşabilecek yeni iş gücü alanının açılmasına ön ayak olacak." dedi.

"OTOBÜS VE KAMYONDA LİDERİZ"

Bayram, Türkiye'nin her türlü teknolojiye sahip aracı rahatlıkla üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu, Avrupa'da da otobüs ve kamyon üretiminde lider konumunda bulunduğunu söyledi.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İLE İSTİHDAM SORUNU AZALACAK"

Bu başarının otomobil üretiminde de yakalanabileceğine işaret eden Bayram, Türkiye'de elektrikli otomobilin üretilmeye başlanmasıyla istihdam sorununun da azalacağını dile getirdi.

Elektrikli otomobil üretiminin birçok endüstri alanını etkileyeceğini bildiren Bayram, şöyle konuştu:

"1 MİLYON KİŞİYE İŞ İMKANI DOĞACAK"

"Elektrikli araç paylaşım sistemleri, elektrikli araç dönüşüm istasyonları, şarj istasyonları, yazılım teknolojisi, pil/batarya teknolojisi, seyyar ve kablosuz şarj istasyonları, güneş panelli şarj istasyonları, araç tavanı güneş paneli uygulamaları, cep telefonu uygulamaları ve enerji depolama sistemleri gibi birçok yeni teknoloji alanını ortaya çıkaracak. Elektrikli araç ve bağlı teknolojiler yeni istihdam olanakları sağlayacak. Bugün itibarıyla Türkiye'de bu yeni istihdam alanlarının gelişmesi, bu iş kollarının işletilmesi, pazarlanması, servis hizmeti sunulması ve üretimi gibi modeller, otomotiv sektöründe bir milyon kişiye ulaşabilecek yeni iş gücü alanının açılmasına ön ayak olacak."

"YAKIT MALİYETİ 10 KAT AZALACAK"

Bayram, elektrikli otomobilin muadil bir konvansiyonel araca göre yüzde 90-95 daha verimli olduğunu belirtti.

Elektrikli araçlar ile yakıt maliyetinin 10 kat azaldığına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Yakıt maliyeti aynı mesafede benzine göre oldukça azalıyor ve elektrikli otomobil en fazla torka sahip otomobil çeşidi. Ayrıca Türk otomobil pazarında yüzde 20'lik bir kesime denk gelen 20 yaş üzeri otomobiller hem çevre açısından hem de güvenlik açısından ciddi tehditlere sebebiyet veriyor. Bu araçların trafikten çekilebilmesi de elektrikli araçlar için potansiyel hareket alanı yaratacaktır. Türkiye'deki pazar payına baktığımızda 1600 cc ve aşağısı güçteki motorların, toplam piyasanın yüzde 95'ini oluşturduğunu görüyoruz. Bu da Türk tüketicisinin aslında daha güçlü motor model arayışında olmadığını gösteriyor. Bunda vergi oranlarının da büyük etkisi var. Demek ki Türk tüketicisi elektrikli otomobile aslında çok daha yatkın."

Kaynak: haberinburada