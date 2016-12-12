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yerli otomobil ilk ticari taksiye yönelik model olacak

YERLİ OTOMOBİL İLK TİCARİ TAKSİYE YÖNELİK MODEL OLACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yerli otomobilin ilk olarak ticari taksi olarak devreye gireceğini söyledi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 13:18
Puan Ver : Yerli Otomobil İlk Ticari Taksiye Yönelik Model Olacak(6/10)7


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV'nin sorularını yanıtladı. Yerli otomobil projesiyle ilgili konuşan Bakan Özlü, ilk etapta ticari taksiye yönelik bir model geliştirileceğini söyledi.



Özlü şöyle konuştu:



Yerli otomobilde iki koldan çalışıyoruz. TÜBİTAK bünyesindeki çalışma sürüyor. İkinci bir çalışma bakanlık bünyesinde projenin iş modeliyle ilgili. Otomobil yapmak ticari ağırlıklı bir iş. Ticari anlamda bir otomobilin üretilip pazarlanmasına ve küresel başarı elde edilmesine yönelik iş modeli üzerinde çallıştık. Başbakanımıza arz ettik. Aracımız elektrikli bir araç olacak. Öncelikle şehiriçi taksiler için bir model geliştireceğiz. 2019'a yetiştirmeye çalışacağız. İlk aşama ticari taksi şeklinde düşünüyoruz. Otomobil sadece modelle olacak şey değil, farklı segmentlere hitap eden otomobiller olacak. Biz küresel bir başarı hedefliyoruz. Yüksek rakamlarda üretim miktarını yakalayabilirsek maliyetlerin düşeceği açık.



 



kaynak:ahaber








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