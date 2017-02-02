YERLİ OTOMOBİLİN YOLA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin trafiğe çıkacağı tarihi verdi. Özlü "2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız.
KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250.000 kişiden şartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandıracağız. Şartları sağlayan herkese KOSGEB kredisi kullandıracağız.
Kurlardaki artış, dış faktörlerden kaynaklandı.
Antartika'da bir bilim üssü kurmayı programımıza aldık.
Anayasa değişikliği Türkiye'de koalisyonlara son veriyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar