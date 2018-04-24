YERLİ VE MİLLİ ALTAY TANKINI ÜRETECEK ŞİRKET BELLİ OLDU!
Milli ana muharebe tankı Altay'a motor geliştirilmesi ve seri üretimi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.
Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.
MODERN TANK İÇİN YÜRÜTÜLEN İHALE SÜRECİNDE KARARA VARILDI
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.
BMC İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANMASI KARARI
SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi. Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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