Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ, BELBİM AŞ ve Turkcell arasında, Türkiye'nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için iş birliği anlaşması imzalandığını belirterek, "Yüzde 85'inde yabancı sermayeli yatırımcıların hakim olduğu 7 milyar liralık yemek kartı pazarında yerli oyuncuyla kuralların yeniden belirlenmesini bekliyoruz" dedi. Bakan Arslan, "Türkiye'nin ilk yerli yemek kartının aynı zamanda İstanbulkart özelliği de taşıyacağını" söyledi.

HEM YEMEK KARTI HEM İSTANBULKART

Türkiye'nin ilk yerli yemek kartının aynı zamanda "İstanbulkart" özelliği taşıyacağını bildiren Arslan, kurulan ortak girişimle komisyon oranları ve vadelerde önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Arslan, böylece pazardaki dengelerin değiştirilerek, daha rekabetçi sektör yaratılmasını ve esnafın ihtiyacına çözüm bulunmasını hedeflediklerini dile getirdi. Çıkarılacak yemek kartıyla sadece esnafın değil, aynı zamanda son kullanıcı vatandaşların da günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir hizmetin sunulacağını belirten Bakan Arslan, "Yerli kart, sadece yemek kartı olmakla kalmayıp İstanbulkart'ın bütün özelliklerini de bünyesinde barındıracak. İstanbullunun ulaşımda her şeyi olan İstanbulkart ile milli yemek kartı ortak bir paydada toplanarak vatandaşların günlük hayatının en önemli iki noktasına dokunacak" dedi.

Kaynak: haberinburada