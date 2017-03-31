

Yeşil pasaportun ihracatçılara verilmesi ile ilgili olarak son gelişmeler netleşti. Buna göre; bin 127 firmanın yeşil pasaport almaya hak kazandığı açıklandı.







Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı firma temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre yeşil pasaport verilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararının ardından Makine İhracatçıları Birliği'nin işlemlere başladığı belirtildi.







Açıklamada, son 3 yıl itibarıyla yıllık ortalama ihracatı bir milyon doların üzerinde olan ihracatçı firmaların temsilcilerini kapsayan uygulamadan bin 127 makine ihracatçısının yararlanacağı bildirildi.







kaynak:milliyet