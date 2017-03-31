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yeşil pasaport almaya hak kazananlar açıklandı

YEŞİL PASAPORT ALMAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI

Makine İhracatçıları Birliği, geçen yıl Türkiye`nin toplam ihracatının yüzde 9,5`unu karşılayan makine sektöründe, bin 127 firmanın yeşil pasaport almaya hak kazandığını duyurdu.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:52
Puan Ver : Yeşil Pasaport Almaya Hak Kazananlar Açıklandı(6/10)5


Yeşil pasaportun ihracatçılara verilmesi ile ilgili olarak son gelişmeler netleşti. Buna göre; bin 127 firmanın yeşil pasaport almaya hak kazandığı açıklandı.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı firma temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre yeşil pasaport verilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararının ardından Makine İhracatçıları Birliği'nin işlemlere başladığı belirtildi.



Açıklamada, son 3 yıl itibarıyla yıllık ortalama ihracatı bir milyon doların üzerinde olan ihracatçı firmaların temsilcilerini kapsayan uygulamadan bin 127 makine ihracatçısının yararlanacağı bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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