Belçika Kupasında Mechelen ile Genk arasında oynanan mücadelede birinci ve dördüncü hakemin art arda sakatlanması üzerine maçı izleyen bir taraftar tribünden inerek maçı yönetti.

Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan Belçika Kupasında Mechelen - Genk karşılaşmasında maç hakemi Christof Dierick ve 4. hakem Nicolas Laforge sakatlandığı için çözüm tribünlerden bulundu.

40 YAŞINDAKİ LUC BOSMANS GÖREVİ DEVRALDI

İki hakemin de sakatlanmasının ardından karşılaşmanın devam etmesi için yeterli sayı bulunmazken, iş taraftarlara düştü. Stadyumdan tribünlerde hakemlik yapacak birisinin olup olmadığı anons edilirken, 40 yaşındaki Luc Bosmans bu görevi devralan isim oldu.

"MAÇI OLABİLECEK EN İYİ YERDEN İZLEDİM"

Bayrağını alıp maçın kalanında çizgi hakemliği yapan Bosmans, daha sonra yaptığı açıklamada "Maçı olabilecek en iyi yerden" izledim derken, Genk teknik direktörü Albert Stuivenberg de çok farklı bir tecrübe yaşadıklarını belirtti. Stuivenberg, iki hakemin de sakatlanmasının ardından ilk olarak tek yardımcı hakemin maça devam etmesinin konuşulduğunu belirtti. "Mechelen taraftarı olmasına rağmen onun iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Fakat ne zaman ona baksam gözüme hep beyaz ayakkabıları geldi." dedi.

Normal süresinin 1-1 bittiği maçta Genk 5-4'lük penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen ekip oldu.

Kaynak: haberinburada