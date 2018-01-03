YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yumurtalık kanseri ameliyatı geçiren Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzel" lakaplı eski oyuncusu Bahar Öztan, hastaneye kaldırıldı.
Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan 'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.
YILBAŞI GECESİ RAHATSIZLANDI
Yeni yılın ilk saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yeniden nükseden Öztan tedaviye alındı. Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, "Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak." dedi.
13 EKİM'DE AMELİYAT OLMUŞTU
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle 13 Ekim'de 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer aldı. Bu reklamlardan sonra halk ona 'Gamzeli Güzel' olarak tanımaya başladı.
Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.
ŞAŞKIN MİLYONER FİLMİYLE SİNEMAYA GİRDİ
Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi.
Yeşilçam'ın en önemli oyuncalarından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.
EN SON 2007'DE BEYAZ PERDEDEYDİ
En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.
Kaynak: haberinburada
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