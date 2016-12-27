YEŞİM SALKIM: GÜLBEN'LE HESABIMIZ ÖBÜR DÜNYADA
Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Yeşim Salkım kendi programında Türkiye'nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan'la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.
Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.
HESABIMIZ MAHŞERE
Yeşim Salkım programa bağlanarak Gülben Ergen'le isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi."O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen'le hesabımız öbür dünyada" diyen şarkıcı "Allah ikimizin de yolunu açık etsin" dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar