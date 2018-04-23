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Yeşim Salkım Kendisine 100 Bin Tl Tazminat Davası Açan Ergen'e 1 Tl'lik Dava Açtı
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Yeşim Salkım Kendisine 100 Bin TL Tazminat Davası Açan Ergen'e 1 TL'lik Dava Açtı

YEŞİM SALKIM KENDİSİNE 100 BİN TL TAZMİNAT DAVASI AÇAN ERGEN'E 1 TL'LİK DAVA AÇTI

Yeşim Salkım, kendisine 100 bin TL tazminat davası açan Gülben Ergen'e, evli olduğu dönemde Hakan Uzan ile aşk yaşadığı iddiasıyla 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Yeşim Salkım Kendisine 100 Bin Tl Tazminat Davası Açan Ergen'e 1 Tl'lik Dava Açtı(5/10)1

Şarkıcı Gülben Ergen, televizyo programında kendisi evliyken evli erkeklerle ilişki yaşamakla itham ederek 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Açılan davanın ardından Yeşim Salkım da Ergen'e dava açtı.

100 BİN TL'YE KARŞI 1 TL

HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Gülben Ergen, Yeşim Salkım'a TV programında kendisini evliyken evli erkeklerle ilişki yaşamakla itham edip kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Salkım, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup hem Ergen'in iddialarına cevap verdi hem de karşı tazminat davası açtı.

YEŞİM SALKIM GÖREVİNİ YAPTI

Salkım, Ergen'in evli olduğu dönemde eşi Hakan Uzan ile ilişki yaşadığı iddiasıyla 1 TL'lik manevi tazminat talebinde bulundu. Salkım'ın avukatı, müvekkilinin bir televizyoncu olarak görevi gereği konunun Türk aile yapısı içerisindeki yeriyle ilgili değerlendirmeler yaptığını söyledi.

BİRÇOK KİŞİ TANIK OLDU

Dilekçede, Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan'ın, kendisi ile evli olduğu dönemde davacı Gülben Ergen'le birliktelik yaşadığı ifade edildi, Salkım ayrıca, Ergen'in Uzan'la ilişki yaşadığına ve bir otel baskınında yakalanmalarına birçok kişinin tanık olduğunu iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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