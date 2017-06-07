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yeterli iyot için haftada iki kez balık tüketin

YETERLİ İYOT İÇİN HAFTADA İKİ KEZ BALIK TÜKETİN

Karasal iklimde yaşam, deniz ürünleri tüketmemek, iyotsuz tuz kullanmak; iyot eksikliğine yol açabilir. Bu da guatr ve tiroid hastalıklarına sebep olur

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:20
Puan Ver : Yeterli İyot İçin Haftada İki Kez Balık Tüketin(8/10)8


İyot eksikliğinin başlıca nedenleri şöyledir:



Denizden uzak karasalda yaşam

Yapılan araştırmalara göre denizdenuzak kalmış bölgelerde yaşayan insanlardadaha fazla guatr hastalığı gözlenmiştir. Deniz, iyot açısından oldukça zengindir.



Vejeteryan diyeti

Vejeteryanların proteinden eksik beslenmesi,vücudun iyot ihtiyacının giderilememesinesebep olur. Dolayısıyla tiroidhormonları sağlıklı çalışamaz.



Deniz ürünleri tüketmemek

Deniz mahsülleri iyot açısından oldukçazengin kaynaklardır. Haftada en az ikikez balık tüketimi hem omega asitleri, hemde iyot alımınızı destekler.



Karalahana ve kara turp

Ülkemizde bol miktarda yetişen karalahana ve kara turp, sağlığa pek çok faydasağlamakla beraber; vücudun iyot emiliminiengeller. Dolayısıyla sık sık kara lahanave kara turp tüketimi guatr hastalığınaneden olabilir.



İyotsuz tuz kullanımı

İyot eksikliğinin başlıca sebeplerindenbiri de iyotsuz tuz kullanımıdır. Ülkemizde1960'lı yıllardan itibaren iyot, sofratuzlarına ekleniyor. Dolayısıyla özellikleyemeklerde iyotlu tuz kullanılmalıdır.

İyot eksikliği erken evrede kendini göstermese de ilerleyen evrelerde birtakım semptomlarla karşımıza çıkabilir. Bu semptomlar şöyledir:

Saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları

Sürekli üşüme hali

Kilo artışı

Ciltte kalınlaşma ve kuruluk

Kas ağrıları

Depresyon



 



kaynak:sabah








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