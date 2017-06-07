YETERLİ İYOT İÇİN HAFTADA İKİ KEZ BALIK TÜKETİN
Karasal iklimde yaşam, deniz ürünleri tüketmemek, iyotsuz tuz kullanmak; iyot eksikliğine yol açabilir. Bu da guatr ve tiroid hastalıklarına sebep olur
İyot eksikliğinin başlıca nedenleri şöyledir:
Denizden uzak karasalda yaşam
Yapılan araştırmalara göre denizdenuzak kalmış bölgelerde yaşayan insanlardadaha fazla guatr hastalığı gözlenmiştir. Deniz, iyot açısından oldukça zengindir.
Vejeteryan diyeti
Vejeteryanların proteinden eksik beslenmesi,vücudun iyot ihtiyacının giderilememesinesebep olur. Dolayısıyla tiroidhormonları sağlıklı çalışamaz.
Deniz ürünleri tüketmemek
Deniz mahsülleri iyot açısından oldukçazengin kaynaklardır. Haftada en az ikikez balık tüketimi hem omega asitleri, hemde iyot alımınızı destekler.
Karalahana ve kara turp
Ülkemizde bol miktarda yetişen karalahana ve kara turp, sağlığa pek çok faydasağlamakla beraber; vücudun iyot emiliminiengeller. Dolayısıyla sık sık kara lahanave kara turp tüketimi guatr hastalığınaneden olabilir.
İyotsuz tuz kullanımı
İyot eksikliğinin başlıca sebeplerindenbiri de iyotsuz tuz kullanımıdır. Ülkemizde1960'lı yıllardan itibaren iyot, sofratuzlarına ekleniyor. Dolayısıyla özellikleyemeklerde iyotlu tuz kullanılmalıdır.
İyot eksikliği erken evrede kendini göstermese de ilerleyen evrelerde birtakım semptomlarla karşımıza çıkabilir. Bu semptomlar şöyledir:
Saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları
Sürekli üşüme hali
Kilo artışı
Ciltte kalınlaşma ve kuruluk
Kas ağrıları
Depresyon
kaynak:sabah
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