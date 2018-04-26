YGP'NİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE ART ARDA PATLAMA! TÜRKİYE'DEN DUYULDU
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada art arda patlama meydana geldi.
PATLAMALAR MARDİN'DEN DUYULAN
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Kamışlı kentinde sınırdan 150 metre uzaklıktaki bir binadan art arda patlama sesleri duyuldu. Nusaybin'den görülen patlamalar sonrası binadan dumanlar yükseldi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İFTAİYE SEVK EDİLDİ
Patlama sonrası bölgeye giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sirenleri Nusaybin'den de duyuldu.
YPG'YE AİT MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA OLDU
Kamışlı tarafından Kürtçe yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.
Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiğini iddia ediyor.
Kaynak: haberinburada
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