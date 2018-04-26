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YGP'NİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE ART ARDA PATLAMA! TÜRKİYE'DEN DUYULDU


YGP'nin kontrolündeki bölgede art arda patlama! Türkiye'den duyuldu
Tarih : 26 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Ygp'nin Kontrolündeki Bölgede Art Arda Patlama! Türkiye'den Duyuldu(6/10)2

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada art arda patlama meydana geldi.

PATLAMALAR MARDİN'DEN DUYULAN

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Kamışlı kentinde sınırdan 150 metre uzaklıktaki bir binadan art arda patlama sesleri duyuldu. Nusaybin'den görülen patlamalar sonrası binadan dumanlar yükseldi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İFTAİYE SEVK EDİLDİ

Patlama sonrası bölgeye giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sirenleri Nusaybin'den de duyuldu.

YPG'YE AİT MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA OLDU

Kamışlı tarafından Kürtçe yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiğini iddia ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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