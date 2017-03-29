Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

ygs şampiyonu bingöl'den çıktı

YGS ŞAMPİYONU BİNGÖL'DEN ÇIKTI

YGS'de 500 tam puan alarak 4 puan türünde Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'ün gururu oldu. Kaya kente bir ilki yaşattı.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:33
Puan Ver : Ygs Şampiyonu Bingöl'den Çıktı(7/10)6


Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS)  sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği  Bingöl'e büyük gurur yaşattı.   YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde  Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının  mutluluğunu yaşıyor.  



Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Ak Parti Genel  Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli  Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yı başarısından dolayı tebrik  etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ygs  Şampiyonu  Bingöl  Den  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER