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ygs sonucunu öğrenince başından vurdu!

YGS SONUCUNU ÖĞRENİNCE BAŞINDAN VURDU!

Ö.F.D.'nin dün açıklanan YGS başarısız sonuç aldığı için intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tarih : 29 Mart 2017, 13:44
Puan Ver : Ygs Sonucunu Öğrenince Başından Vurdu!(9/10)8


Kayseri'de 18 yaşındaki bir öğrenci, YGS'de başarısız sonuç aldığını düşünerek intihar etti.



Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Ö.F.D. odasında başına silahla ateş ederek intihar etti.



 



kaynak:habertürk








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