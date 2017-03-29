Ö.F.D.'nin dün açıklanan YGS başarısız sonuç aldığı için intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



Kayseri'de 18 yaşındaki bir öğrenci, YGS'de başarısız sonuç aldığını düşünerek intihar etti.







Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Ö.F.D. odasında başına silahla ateş ederek intihar etti.







kaynak:habertürk