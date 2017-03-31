

Malkoç, 12 Mart'ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) adaylara 15 dakika önce sınav binalarında bulunma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğuna ilişkin soru üzerine, "İdare kural koymakta haklıdır. Buna kimsenin bir şey söylemesi söz konusu değil. Yalnız kamu gücünü kullanan idareci arkadaşlar, kuralları koyarken temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymamalı, kısıtlama getirmemelidir" diye konuştu.



Bir insan hakları kurumu olarak olaylara böyle baktıklarını vurgulayan Malkoç, Anayasa'nın 42'nci maddesinde eğitim ve öğretim hakkının temel haklar arasında yer aldığını anımsattı.







kaynak:sabah