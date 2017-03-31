YGS'DE SINAVA GECİKENLER İÇİN FLAŞ KARAR
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM'nin sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarının kapatılması kararına ilişkin gerekli inceleme ve yazışmaların yapıldığını bildirdi.
Malkoç, 12 Mart'ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) adaylara 15 dakika önce sınav binalarında bulunma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğuna ilişkin soru üzerine, "İdare kural koymakta haklıdır. Buna kimsenin bir şey söylemesi söz konusu değil. Yalnız kamu gücünü kullanan idareci arkadaşlar, kuralları koyarken temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymamalı, kısıtlama getirmemelidir" diye konuştu.
Bir insan hakları kurumu olarak olaylara böyle baktıklarını vurgulayan Malkoç, Anayasa'nın 42'nci maddesinde eğitim ve öğretim hakkının temel haklar arasında yer aldığını anımsattı.
kaynak:sabah
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