İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!

ygs'ye 1 dakika ile giremedi intihar etti

YGS'YE 1 DAKİKA İLE GİREMEDİ İNTİHAR ETTİ

2017 YGS'ye bir dakika geç kaldığı için giremeyen öğrenci canına kıydı. 2017 YGS'de bir dakikayla sınavı kaçıranlardan Büşranur Kalaycı, dün akşam saatlerinde yaşamına son verdi.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:02
Puan Ver : Ygs'ye 1 Dakika İle Giremedi İntihar Etti(10/10)8


2017 YGS'ye bir dakika geç kaldığı için giremeyen öğrenci canına kıydı. 2017 YGS'de bir dakikayla sınavı kaçıranlardan Büşranur Kalaycı, dün akşam saatlerinde yaşamına son verdi.



 



kaynak:mymemur








Etiketler: Ygs  Ye  1  Dakika  İle  Giremedi  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER